Tognazzi attaccato per il suo Spalletti | “Ero preparato | ci sarebbe stata polemica in ogni caso”

Nella serie di Sky dedicata a Francesco Totti, Speravo de morì prima, Gianmarco Tognazzi interpreta Luciano Spalletti. Un ruolo che gli ha attirato però tantissime critiche sui social. L'attore ne ha voluto parlare nell'intervista rilasciata a Libero, di cui si riporta un estratto. Ero preparato: qualsiasi cosa avessimo fatto o detto, ci sarebbe stata comunque la polemica. Spalletti non si è espresso: non ha rilasciato commenti quando è uscito il libro, al quale si ispira la serie tv, e non l'ha fatto adesso. Anzi, le dirò di più. I fan hanno criticato anche il Totti di Pietro Castellitto che invece è stato lodato dal Capitano. Se i diretti interessati non solo non si lamentano ma apprezzano il prodotto, gli altri cosa parlano a fare?

