Quando Timor Steffens "rimbalzò" Rosa Di Grazia di Amici 20: il retroscena sulla ballerina

Continuano le indiscrezioni con protagonista Rosa Di Grazia, ballerina di Amici 20 che sta facendo discutere più del previsto. Dopo l'intervento dell'ex fidanzato che ne ha preso le difese, spunta il retroscena sul suo passato nel mondo della danza. Rosa Di Grazia aveva già tentato di entrare ad Amici Rosa Di Grazia ha provato ad... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

