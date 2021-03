Qualificazioni Mondiali: il programma della giornata (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo la sosta di ieri, riprendono oggi le partite delle Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022. Ecco il programma completo: Gruppo A: Azerbaigian-Serbia ore 18 Cipro-Slovenia ore 18 Belgio-Bielorussia ore 20:45 Croazia-Malta ore 20:45 Galles-Repubblica Ceca ore 20:45 Gibilterra-Olanda ore 20:45 Lussemburgo-Portogallo ore 20:45 Montenegro-Norvegia ore 20:45 Slovacchia-Russia ore 20:45 Turchia-Lettonia ore 20:45 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo la sosta di ieri, riprendono oggi le partite delleper Qatar 2022. Ecco ilcompleto: Gruppo A: Azerbaigian-Serbia ore 18 Cipro-Slovenia ore 18 Belgio-Bielorussia ore 20:45 Croazia-Malta ore 20:45 Galles-Repubblica Ceca ore 20:45 Gibilterra-Olanda ore 20:45 Lussemburgo-Portogallo ore 20:45 Montenegro-Norvegia ore 20:45 Slovacchia-Russia ore 20:45 Turchia-Lettonia ore 20:45 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? FORMAZIONE Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #BulgariaItalia ???? ? Oggi, h 20.45 ?? Stadio Vas… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? Tifosi #Azzurri ?? è il momento di cantare l’Inno d’Italia! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????… - juventusfc : Serata di qualificazioni ai Mondiali anche per #Kulusevski e la sua Svezia! ?????????? Lycka till, Dejan! #WCQ - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive Qualificazioni Mondiali: trasferta agevole per l’Italia in Lituania Immobile-s… - Luca21013415 : RT @Eurosport_IT: Mancini sulla panchina azzurra fino al 2026 con aumento: è un punto fermo per Gravina -