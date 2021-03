«Pelléas et Mélisande» è una tragedia bagnata. A Parma un Debussy in ammollo (Di martedì 30 marzo 2021) I registi Barbe & Doucet allagano il palcoscenico del Regio. Spettacolo suggestivo e molto bella la direzione di Angius Leggi su lastampa (Di martedì 30 marzo 2021) I registi Barbe & Doucet allagano il palcoscenico del Regio. Spettacolo suggestivo e molto bella la direzione di Angius

Advertising

rep_parma : Parma, al Regio il Pelléas et Mélisande in scena per la tv [aggiornamento delle 07:43] - PhillipAddis : RT @RegioParma: Pelléas et Mélisande: debutta il nuovo allestimento del Teatro Regio di Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Pelléas Mélisande Parma, al Regio il Pelléas et Mélisande in scena per la tv Quando Pelléas et Mélisande di Claude Debussy approdò al Regio per la prima (e fino a ieri unica) volta, nel 1966, i loggionisti disertarono in massa l'appuntamento. Uno dei pochi intrepidi, rimasto ...

Pélleas et Mélisande, magie nel Regio vuoto LUCIA BRIGHENTI Opera fatta di sospensioni e di distanze, di incomunicabilità e di progetti di partire mai messi in pratica, "Pelléas et Mélisande" di Claude Debussy entra in qualche modo in risonanza con questo momento storico. Se di sospensioni e distanze si parla, come non pensare a quelle che separano lo spettacolo dal ...

Quandoetdi Claude Debussy approdò al Regio per la prima (e fino a ieri unica) volta, nel 1966, i loggionisti disertarono in massa l'appuntamento. Uno dei pochi intrepidi, rimasto ...LUCIA BRIGHENTI Opera fatta di sospensioni e di distanze, di incomunicabilità e di progetti di partire mai messi in pratica, "et" di Claude Debussy entra in qualche modo in risonanza con questo momento storico. Se di sospensioni e distanze si parla, come non pensare a quelle che separano lo spettacolo dal ...