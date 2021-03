Pasqua, la protesta #congiuntifuoriregione: regioni chiuse, ma si va alle Baleari (Di martedì 30 marzo 2021) I più gentili dicono che è una contraddizione. Gli altri spaziano fra meme e insulti. In pochi mandano giù il boccone amaro: non si può andare a trovare la mamma o il fidanzato fuori regione, a meno che non si abbia una seconda casa e non ci siano divieti regionali, ma si può passare una settimana alle Baleari per Pasqua. Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) I più gentili dicono che è una contraddizione. Gli altri spaziano fra meme e insulti. In pochi mandano giù il boccone amaro: non si può andare a trovare la mamma o il fidanzato fuori regione, a meno che non si abbia una seconda casa e non ci siano divieti regionali, ma si può passare una settimana alle Baleari per Pasqua.

RT @JamesBl72350684: Fregatene e vedete la persona che AMATE. Questa è una protesta CONTRO l'ignoranza. Dopo Pasqua, continuate a vedervi

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua protesta Covid, 3 milioni di vaccinati con la seconda dose | Tampone e quarantena anche per chi rientra dai Paesi Ue Il Viminale schiera 70mila uomini per vigilare sul rispetto delle norme anti - Covid a Pasqua . L'indicazione è di agire con quello che il ministro Lamorgese definisce 'un profondo senso ...La protesta ...

Scuole al via in Lazio e Trentino: il test pre - pasquale Un test prima delle riaperture generalizzate del 7 aprile , al rientro dalle festività di Pasqua, ... mentre a Napoli il movimento "Si Dad" protesta contro la riapertura prevista dopo le festività. ...

Pasqua, albergatori: esplode la protesta IL GIORNO Grande inganno: 17 secoli dopo si ripete Lo scopo è dal punto di vista storico-spirituale raccapricciante. Ma quale è lo scopo? Cattolici, protestanti e ortodossi verso una data unica per la Pasqua Quello che la Chiesa ci ha indicato nel ...

"Preghiera dei fedeli Lgbtq a Pasqua" Fa discutere la decisione del parroco di Bonassola, piccola cittadina ligure, sul fatto di non benedire le palme e ramoscelli d’olivo a Pasqua se la Chiesa non gli permette di benedire le coppie ...

