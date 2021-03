Nicolato: “Orgoglioso della qualificazione. Espulsione? Evidentemente non capiamo il metro degli arbitri” (Di martedì 30 marzo 2021) Il CT dell’Under 21, Davide Nicolato, ha commentato a Rai Sport il successo sulla Slovenia e la qualificazione ai quarti degli Europei. Queste le sue parole: “In questi due anni lo staff ha lavorato molto duramente in un periodo difficile. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, abbiamo ottenuto risultati importanti, con enormi difficoltà, ricorderete il Covid a novembre, con l’Under 20 che ci sostituì per quelle partite. E’ stato difficilissimo. Ma ora ci godiamo il momento”. Cosa ne pensa dell’Espulsione di Marchizza?“Preferisco non commentare. Mi dispiace per Marchizza, Evidentemente questo era il metro e non siamo riusciti a capirlo. Cinque espulsioni in 3 partite è qualcosa di assurdo”. E’ sempre stato sicuro della qualificazione?“Oggi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Il CT dell’Under 21, Davide, ha commentato a Rai Sport il successo sulla Slovenia e laai quartiEuropei. Queste le sue parole: “In questi due anni lo staff ha lavorato molto duramente in un periodo difficile. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, abbiamo ottenuto risultati importanti, con enormi difficoltà, ricorderete il Covid a novembre, con l’Under 20 che ci sostituì per quelle partite. E’ stato difficilissimo. Ma ora ci godiamo il momento”. Cosa ne pensa dell’di Marchizza?“Preferisco non commentare. Mi dispiace per Marchizza,questo era ile non siamo riusciti a capirlo. Cinque espulsioni in 3 partite è qualcosa di assurdo”. E’ sempre stato sicuro?“Oggi ...

