Milan | Zaccheroni | “Mercato? Vlahovic non è pronto Ecco cosa serve” – ESCLUSIVA

(Di martedì 30 marzo 2021) Alberto, ex allenatore del, ha parlato inai nostri microfoni.la nostra intervista con il tecnico

Advertising

PianetaMilan : RT @sa_cantone: Dopo #Capello, un'altra lunga intervista a un altro tecnico vincente della storia del #Milan: Alberto #Zaccheroni, allenato… - sa_cantone : Dopo #Capello, un'altra lunga intervista a un altro tecnico vincente della storia del #Milan: Alberto #Zaccheroni,… - Mario02138454 : @NonEvoluto Io l ho conosciuto di persona come tutto il Milan di Zaccheroni all hotel vicino forum di assago ho una… - Alessan34958222 : RT @PianetaMilan: Zaccheroni si prende le proprie 'responsabilità' ?? Ecco il retroscena su Raiola e l'opinione sul rinnovo di Gigio ? https… - Milannews24_com : Zaccheroni su Pioli: «Vi spiego il gioco che ha plasmato al Milan» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Zaccheroni

... Stefano Pioli , autore di una stagione super sulla panchina del, Simone Inzaghi , tecnico ... agganciando a due vittorie della Panchina d'Oro Lippi, Prandelli, Ancelotti e. A quota tre ...Ildello scudetto die l'epopea di Carletto sono squadre che sento più mie e che mi hanno coinvolto di più sia nella conclusione di acquisti e di accordi. Mi vengono in mente tanti ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha vinto per il secondo anno consecutivo la Panchina d'oro 2021 come miglior allenatore ...Il tecnico dell'Atalanta ha ricevuto il premio dai rappresentanti dell’Aiac al “Bortolotti” di Zingonia: "Dedico la vittoria a Bergamo" ...