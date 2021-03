Mercedes-AMG - Primi dettagli sui futuri modelli elettrificati (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Mercedes-AMG cede all'elettrificazione: i futuri modelli di Affalterbach saranno infatti disponibili anche nelle versioni E Performance, caratterizzate da un powertrain ibrido sviluppato grazie all'eseperienza accumulata in Formula 1. Già quest'anno, però, arriveranno anche le prime AMG elettriche: saranno basate sulla piattaforma modulare Eva e deriveranno da altri modelli a batteria della Stella, ma saranno caratterizzate da affinamenti aerodinamici e meccanici esclusivi. Il motore elettrico e il cambio a due marce sono dietro. In un approfondimento tecnico dedicato, la AMG ha fornito una serie di informazioni sulle nuove soluzioni che presto troveremo sui modelli di serie. Al di là della tecnologia di diretta derivazione F.1 della hypercar AMG One, per le sportive con motori endotermici è ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 marzo 2021) La-AMG cede all'elettrificazione: idi Affalterbach saranno infatti disponibili anche nelle versioni E Performance, caratterizzate da un powertrain ibrido sviluppato grazie all'eseperienza accumulata in Formula 1. Già quest'anno, però, arriveranno anche le prime AMG elettriche: saranno basate sulla piattaforma modulare Eva e deriveranno da altria batteria della Stella, ma saranno caratterizzate da affinamenti aerodinamici e meccanici esclusivi. Il motore elettrico e il cambio a due marce sono dietro. In un approfondimento tecnico dedicato, la AMG ha fornito una serie di informazioni sulle nuove soluzioni che presto troveremo suidi serie. Al di là della tecnologia di diretta derivazione F.1 della hypercar AMG One, per le sportive con motori endotermici è ...

