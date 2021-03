Marattin (Iv) beccato a un festino in terrazza con 6 amici. Multato chiede scusa: “Sono umano” (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – Che figuraccia imbarazzante per Luigi Marattin. Per il deputato di Italia Viva è infatti scattata una multa per violazione delle normative anti-Covid: domenica pomeriggio i carabinieri Sono intervenuti nella sua abitazione di Roma rilevando la presenza di altre 6 persone estranee al nucleo familiare del politico. Capito, sì? Agli italiani intimano di restare a casa perché altrimenti «non ne usciremo», mentre loro si godono il fine settimana in terrazza all’insegna di festini con amici e fidanzate. Marattin beccato dai carabinieriI militari dell’Arma, in realtà, non erano nemmeno intervenuti per Marattin: qualcuno aveva segnalato la presenza di un assembramento, con schiamazzi e musica a tutto volume, di un gruppo di persone riunite nella ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – Che figuraccia imbarazzante per Luigi. Per il deputato di Italia Viva è infatti scattata una multa per violazione delle normative anti-Covid: domenica pomeriggio i carabinieriintervenuti nella sua abitazione di Roma rilevando la presenza di altre 6 persone estranee al nucleo familiare del politico. Capito, sì? Agli italiani intimano di restare a casa perché altrimenti «non ne usciremo», mentre loro si godono il fine settimana inall’insegna di festini cone fidanzate.dai carabinieriI militari dell’Arma, in realtà, non erano nemmeno intervenuti per: qualcuno aveva segnalato la presenza di un assembramento, con schiamazzi e musica a tutto volume, di un gruppo di persone riunite nella ...

