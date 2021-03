Italia Slovenia Under 21 4-0 | cronaca e tabellino

(Di martedì 30 marzo 2021) Allo stadio Z’dežele, il match valido per la 3ª giornata del gruppo B dell’Europeo21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Z’dežele”,21 si sono affrontate nel match valido per la 3ª giornata del gruppo B dell‘Europeo21. Sintesi4-0 1? Inizio primo tempo – Comincia la sfida tra3? Tiro di Elsnik – L’attaccante dellacerca fortuna dalla lunga distanza, una deviazione azzurra concede agli avversari solamente un calcio d’angolo 10? Gol di Maggiore – Il calciatore azzurro batte Vekic con un diagonale chirurgico e sblocca il ...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? #Mercato mondiale ?? #Under21: #Italia-Slovenia, dentro o fuori - UEFAcom_it : La formazione degli Azzurrini! ???? Segui Italia-Slovenia U21 con il nostro LIVE ?? #U21EURO | @Vivo_Azzurro - DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #ItaliaSlovenia, partita decisiva di #EuroU21 - Mediagol : Europeo U21, #Italia-Slovenia 4-0: Cutrone si prende la scena e gli azzurrini conquistano i quarti - zazoomblog : Italia Slovenia Under 21 4-0 LIVE: Cutrone sfiora la tripletta - #Italia #Slovenia #Under #LIVE: -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Slovenia

di Stefano Belli} Diretta/Under 21 (risultato 4 - 0) streaming: Cutrone cala il poker! DESTRO DI MANU GARCIA SUL FONDO Allo Stadio di Celje si affrontano la Spagna e la Repubblica ...CT Acimovic CLASSIFICA: Spagna punti 4, Repubblica Ceca 2,2,1.L'Italia under 21 non sbaglia e trova quattro reti per centrare la qualificazione alla fase finale degli Europei dal 31 maggio al 6 giugno ...Italia batte la Slovenia e si regala un sorriso con una prestazione da urlo, gara decisa nel primo tempo. Bene tutti i ragazzi di Nicolato, male solo Marchizza che rimedia una espulsione appena ...