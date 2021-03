Isola dei famosi, crollo emotivo per Awed: il naufrago scoppia in lacrime, cos’è successo (Di martedì 30 marzo 2021) Isola dei famosi, forte crollo emotivo per Awed: il naufrago scoppia in lacrime improvvisamente. Ieri sera, lunedì 29 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, che ha visto l’eliminazione di Vera Gemma. L’attrice, però, arrivata a Parasite Island ha deciso di restare in gioco. Un televoto che ha decisamente smosso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 30 marzo 2021)dei, forteper: ilinimprovvisamente. Ieri sera, lunedì 29 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L’dei, che ha visto l’eliminazione di Vera Gemma. L’attrice, però, arrivata a Parasite Island ha deciso di restare in gioco. Un televoto che ha decisamente smosso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

