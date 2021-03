Fiona May: "C'è troppa tolleranza verso chi fa razzismo. Le federazioni devono usare il pugno di ferro" (Di martedì 30 marzo 2021) Per anni è stata una delle pochissime atlete di colore a vestire l'azzurro; Fiona May ha parlato, tra le tante cose, anche di razzismoin un'intervista alla Stampa. Dall'alto della sua esperienza ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Per anni è stata una delle pochissime atlete di colore a vestire l'azzurro;May ha parlato, tra le tante cose, anche diin un'intervista alla Stampa. Dall'alto della sua esperienza ...

Advertising

HuffPostItalia : Fiona May: 'Serve il pugno duro contro il razzismo sui social' - LaStampa : Fiona May: “Il razzismo si sposta dagli stadi ai social, ora interventi duri” - GiusPecoraro : RT @paoloangeloRF: Fiona May: “Il razzismo si sposta dagli stadi ai social, ora interventi duri” - amoreandrea84 : RT @Sanson538: Fiona May: 'Serve il pugno duro contro il razzismo sui social' - fabiolabrignone : RT @HuffPostItalia: Fiona May: 'Serve il pugno duro contro il razzismo sui social' -