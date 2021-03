Elodie contro la Lega e Simone Pillon: “Gente indegna e omotransfobica” (Di martedì 30 marzo 2021) È delle ultime ore lo sfogo di Elodie contro la Lega e Simone Pillon sul tema dell’omotransfobia. La voce di Andromeda ha riversato tutto nelle stories di Instagram riportando articoli di giornale e un atto di accusa. Cos’è successo? La Lega contro la legge Zan Il ddl di Alessandro Zan che punisce l’omofobia sta subendo l’effetto collo di bottiglia in Senato per colpa della ferma opposizione della Lega. Il più irremovibile è Simone Pillon, già resosi protagonista di polemiche contro Lady Gaga accusata di satanismo per il suo outfit e contro il Festival di Sanremo 2021 che aveva definito un “ossessivo gay pride”. Matteo Salvini chiede di non esasperare i toni, anche se Enrico ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) È delle ultime ore lo sfogo dilasul tema dell’omotransfobia. La voce di Andromeda ha riversato tutto nelle stories di Instagram riportando articoli di giornale e un atto di accusa. Cos’è successo? Lala legge Zan Il ddl di Alessandro Zan che punisce l’omofobia sta subendo l’effetto collo di bottiglia in Senato per colpa della ferma opposizione della. Il più irremovibile è, già resosi protagonista di polemicheLady Gaga accusata di satanismo per il suo outfit eil Festival di Sanremo 2021 che aveva definito un “ossessivo gay pride”. Matteo Salvini chiede di non esasperare i toni, anche se Enrico ...

Nonnadinano : RT @RollingStoneita: L’ha scritto su Instagram, dove ha criticato le posizioni del partito e di Simone Pillon sulla legge Zan, in attesa di… - RollingStoneita : L’ha scritto su Instagram, dove ha criticato le posizioni del partito e di Simone Pillon sulla legge Zan, in attesa… - Sakurina_chan : Elodie che inveisce contro la £€G@ mi da piacere fisico. - NEG_Zone : #Elodie mette a segno un'altra stoccata contro l'#omotransfobia ?????? - peppe_zk : RT @squalo_pa: Adoro come #Elodie è sempre pronta a schierarsi contro la lega! ?? -