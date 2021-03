Dati falsi dei positivi per evitare la zona rossa: bufera in Sicilia (Di martedì 30 marzo 2021) In Sicilia Dati falsi sul numero dei positivi comunicati all’ISS per evitare il lockdown: tre arresti, indagato l’assessore alla Salute Arresti al dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana. I tre arrestati, tra cui un dirigente del dipartimento, finiti ai domiciliari, sono accusati di aver alterato, in svariate… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Insul numero deicomunicati all’ISS peril lockdown: tre arresti, indagato l’assessore alla Salute Arresti al dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) dell’assessorato alla Salute della Regionena. I tre arrestati, tra cui un dirigente del dipartimento, finiti ai domiciliari, sono accusati di aver alterato, in svariate… L'articolo Corriere Nazionale.

