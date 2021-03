Covid, ultime notizie. Draghi vaccinato con Astazeneca nell'hub di Termini a Roma. DIRETTA (Di martedì 30 marzo 2021) Il presidente del consiglio si è sottoposto alla vaccinazione insieme alla moglie Maria Serenella Cappello. Ieri il premier dopo il vertice governo-Regioni: "L'Ue assicura dosi per raggiungere l'immunità a luglio". Dati falsi su pandemia a Iss, arresti in Sicilia: in manette dirigente e due collaboratori, indagato assessore. Da oggi Lazio in zona arancione, più di mezza Italia in zona rossa. Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è all'8,2%. Negli Stati Uniti i morti per Covid superano quota 550mila Leggi su tg24.sky (Di martedì 30 marzo 2021) Il presidente del consiglio si è sottoposto alla vaccinazione insieme alla moglie Maria Serea Cappello. Ieri il premier dopo il vertice governo-Regioni: "L'Ue assicura dosi per raggiungere l'immunità a luglio". Dati falsi su pandemia a Iss, arresti in Sicilia: in manette dirigente e due collaboratori, indagato assessore. Da oggi Lazio in zona arancione, più di mezza Italia in zona rossa. Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è all'8,2%. Negli Stati Uniti i morti persuperano quota 550mila

SkyTG24 : A #Londra nelle ultime 24 ore, per la prima volta in sei mesi, non sono stati registrati decessi legati al… - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - SkyTG24 : Covid Uk, a Londra nessun decesso nelle ultime 24 ore, è la prima volta in sei mesi - noniniziare : RT @fedemello: A Londra nessun morti Covid nelle ultime 24 ore. È la prima volta dopo sei mesi. E ora qualcuno mi spieghi per favore che il… - camismyikigai : RT @fedemello: A Londra nessun morti Covid nelle ultime 24 ore. È la prima volta dopo sei mesi. E ora qualcuno mi spieghi per favore che il… -