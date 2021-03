Covid, 70mila agenti per il weekend di Pasqua. Draghi: “A luglio immunità in tutta Europa” (Di martedì 30 marzo 2021) Cominciata la settimana santa che porterà alla domenica di Pasqua 4 aprile, si intensificano i controlli sulle strade, sui treni e negli aeroporti. Più di metà Italia è in zona rossa e dal 3 al 5 aprile (Pasquetta) lo sarà indistintamente tutto il Paese. Un lockdown come a Natale. Niente spostamenti fra regioni né verso le seconde case, né fuori dal proprio Comune. Decine di migliaia gli uomini e le donne delle forze dell’ordine schierati dal Viminale. Il premier Draghi intanto prova a rassicurare: in estate l’Italia e l’Europa tutta dovrebbero aver raggiunto l’immunità dal Coronavirus. Fine settimana di controlli Il Viminale schiera 70mila uomini per vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid nel weekend di Pasqua. Nel mirino ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 marzo 2021) Cominciata la settimana santa che porterà alla domenica di4 aprile, si intensificano i controlli sulle strade, sui treni e negli aeroporti. Più di metà Italia è in zona rossa e dal 3 al 5 aprile (Pasquetta) lo sarà indistintamente tutto il Paese. Un lockdown come a Natale. Niente spostamenti fra regioni né verso le seconde case, né fuori dal proprio Comune. Decine di migliaia gli uomini e le donne delle forze dell’ordine schierati dal Viminale. Il premierintanto prova a rassicurare: in estate l’Italia e l’dovrebbero aver raggiunto l’dal Coronavirus. Fine settimana di controlli Il Viminale schierauomini per vigilare sul rispetto delle norme anti-neldi. Nel mirino ...

