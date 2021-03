Cooperazione internazionale e lotta agli illeciti nell’era post Covid (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in formato virtuale l’evento MED “Ripensare la Cooperazione internazionale contro il traffico illecito post Covid-19”, organizzato da ISPI in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e PMI IMPACT, un’iniziativa di Philip Morris International, che ha visto la partecipazione di rinomati membri delle istituzioni italiane, think-tank globali e rappresentanti di importanti Paesi del Mediterraneo. Al centro del dibattito, un’analisi delle modalità con cui la pandemia Covid-19 ha colpito e modificato le attività di commercio illecito e di contrabbando, da un lato imponendo limiti senza precedenti alle organizzazioni criminali, ma dall’altro fornendo nuove e inaspettate opportunità di espansione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in formato virtuale l’evento MED “Ripensare lacontro il traffico illecito-19”, organizzato da ISPI in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e dellae PMI IMPACT, un’iniziativa di Philip Morris International, che ha visto la partecipazione di rinomati membri delle istituzioni italiane, think-tank globali e rappresentanti di importanti Paesi del Mediterraneo. Al centro del dibattito, un’analisi delle modalità con cui la pandemia-19 ha colpito e modificato le attività di commercio illecito e di contrabbando, da un lato imponendo limiti senza precedenti alle organizzazioni criminali, ma dall’altro fornendo nuove e inaspettate opportunità di espansione ...

Advertising

matteorenzi : Dopo alcuni anni sono tornato a Dakar, in Senegal. Bello incontrare grazie all’Ambasciata realtà della cooperazione… - Ambtedesco : Grazie @GiuseppeConteIT per l‘ampio Tour d‘horizon sui vari dossier di politica domestica & internazionale - cooper… - amnestyitalia : Come dichiarato nella risoluzione del Consiglio Onu dei diritti umani del 23 marzo, la cooperazione internazionale… - CorriereCitta : Cooperazione internazionale e lotta agli illeciti nell’era post Covid - CidobBarcelona : Il documentario del CIDOB #BouncingBack presenta le dinamiche del conflitto e le opportunità di cooperazione intern… -

Ultime Notizie dalla rete : Cooperazione internazionale Eni: firma memorandum d'intesa su collaborazione con Zhejiang Energy ... stabilisce un quadro di cooperazione volto a facilitare iniziative congiunte tra Eni e Zhejiang Energy in tutta la catena del valore del gas e del Gnl in Cina e a livello internazionale. Il MoU si ...

Siria, Di Maio: sulla violazioni dei diritti non scendiamo a compromessi Non possiamo scendere a compromessi sulle responsabilità della Siria nella violazione dei diritti umani". Così il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio...

Cooperazione internazionale e lotta agli illeciti nell’era post Covid Il Tempo Cooperazione internazionale e lotta agli illeciti nell'era post Covid ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in formato virtuale l’evento MED “Ripensare la cooperazione internazionale contro il traffico ...

Covid: certificato vaccinale in estate e autotest dal 7 aprile Il certificato di vaccinazione rilasciato dal medico o da un centro di vaccinazione dovrà essere trasformato in certificato Covid 19 valido a livello internazionale. Sarà disponibile sia in formato ca ...

... stabilisce un quadro divolto a facilitare iniziative congiunte tra Eni e Zhejiang Energy in tutta la catena del valore del gas e del Gnl in Cina e a livello. Il MoU si ...Non possiamo scendere a compromessi sulle responsabilità della Siria nella violazione dei diritti umani". Così il ministro degli Affari esteri e dellaLuigi Di Maio...ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in formato virtuale l’evento MED “Ripensare la cooperazione internazionale contro il traffico ...Il certificato di vaccinazione rilasciato dal medico o da un centro di vaccinazione dovrà essere trasformato in certificato Covid 19 valido a livello internazionale. Sarà disponibile sia in formato ca ...