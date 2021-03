Contagiato anche Luca Serfilippi, febbre moderata e dolori: 'Ragazzi usate la prudenza' (Di martedì 30 marzo 2021) FANO - Il consigliere regionale Luca Serfilippi, che ha 33 anni, è rimasto positivo al Covid - 19 . In tutto sono 6 su 30 i consiglieri regionali che hanno contratto il virus: oltre a Serfilippi, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 30 marzo 2021) FANO - Il consigliere regionale, che ha 33 anni, è rimasto positivo al Covid - 19 . In tutto sono 6 su 30 i consiglieri regionali che hanno contratto il virus: oltre a, ...

Advertising

borghi_claudio : @luca85462875 Non lo so, immagino si punti ad una riduzione della probabilità. In fondo anche il tampone negativo è… - katiaursillo : RT @DavideGiac: L’associazione magistrati, privata iniziativa, chiede vaccini per la corporazione. Altrimenti si ferma la giustizia. Non s’… - MarvasiT : RT @DavideGiac: L’associazione magistrati, privata iniziativa, chiede vaccini per la corporazione. Altrimenti si ferma la giustizia. Non s’… - GiuseppeCima : RT @DavideGiac: L’associazione magistrati, privata iniziativa, chiede vaccini per la corporazione. Altrimenti si ferma la giustizia. Non s’… - agostin35029791 : @stefanogv79 Anche lui contagiato dalla pubblicità. -