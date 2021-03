Bonetti “Assegno per figlio un inizio, presto nuove misure per donne” (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’Assegno unico e universale è un risultato storico perchè in Italia facciamo finalmente un primo passo per cambiare le politiche familiari, rimettendo al centro le nuove generazioni, le donne, il sostegno alla genitorialità e la parità di genere. E’ l’approccio riformista di Italia viva”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica, la ministra delle Pari opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti.Si tratta del “primo pezzo di un’ampia riforma a servizio delle famiglie, che diventa legge dello Stato. Tutti i nuclei avranno una somma mensile a disposizione di ogni figlio, la cui quantificazione è commisurata al reddito e cresce dal terzo figlio in poi, a prescindere che i genitori siano lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti”. Alla fine del percorso “avremo una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’unico e universale è un risultato storico perchè in Italia facciamo finalmente un primo passo per cambiare le politiche familiari, rimettendo al centro legenerazioni, le, il sostegno alla genitorialità e la parità di genere. E’ l’approccio riformista di Italia viva”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica, la ministra delle Pari opportunità e della Famiglia, Elena.Si tratta del “primo pezzo di un’ampia riforma a servizio delle famiglie, che diventa legge dello Stato. Tutti i nuclei avranno una somma mensile a disposizione di ogni, la cui quantificazione è commisurata al reddito e cresce dal terzoin poi, a prescindere che i genitori siano lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti”. Alla fine del percorso “avremo una ...

