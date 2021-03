Autocertificazione marzo 2021: scarica il modulo pdf per zona rossa o arancione. Ecco quando serve (Di martedì 30 marzo 2021) Autocertificazione Covid marzo 2021: con il nuovo decreto Covid appena approvato, l'Italia diventerà zona rossa e arancione per buona parte del territorio a partire da lunedì. E con la nuova serrata... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 marzo 2021)Covid: con il nuovo decreto Covid appena approvato, l'Italia diventeràper buona parte del territorio a partire da lunedì. E con la nuova serrata...

Advertising

TgrRai : Milano, assolto giovane accusato di aver mentito sulla autocertificazione #covid19 nel marzo dello scorso anno. Per… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - levanten77 : @Leo08213382 @BoriManuela Dal 7 al 14 marzo eravamo in Svizzera per vacanza, siamo partiti in macchina dalla Liguri… - RTN_24 : #Covid19 - Da domani 30 marzo, la Regione Lazio tornerà in zona arancione. Spostamento consentito all'interno del p… - TelemiaLaTv : Calabria zona rossa da lunedì 29 marzo, autocertificazione e spostamenti: ecco cosa si potrà fare -