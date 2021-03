Zero morti di Covid per la prima volta dopo 6 mesi La notizia che arriva da Londra

(Di lunedì 29 marzo 2021)di. È a quanto tutti stiamo auspicando mentre nell’attesa ci ritroviamo obbligati ad assurde, e dannose per l’economia, restrizioni. Ed è quanto è accaduto a: per lain seipossono sventolare la bandiera perchè “nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime legate al-19”. Questo è quanto emerge dai dati diffusi dal Public Health England (Phe) che sono relativi al 28 marzo e che evidenziano l’assenza di decessi di pazienti che nei 28 giorni precedenti avevano contratto il virus. La, che viene riferita dalla Repubblica nella sezione “Coronavirus nel mondo”, sembra ancora più straordinaria rispetto al picco d’emergenza registrato proprio lo scorso aprile nella capita ...

Per la prima volta dopo 6 lunghissimi mesi Londra registra zero morti per il covid. A rivelarlo sono i dati diffusi dalla Public Health England, PHE, che sottolineano l'assenza di decessi nei pazienti londinesi infettati dal virus entro 28 giorni dal test. Questa allentamento del lockdown non è veloce 'ma irreversibile', ha ribadito oggi il ministro della Sanità, Matt Hancock.