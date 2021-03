Valeria Fabrizi, l’attrice travolta dalle polemiche | Cosa ha combinato la Suor Costanza di Che Dio Ci Aiuti (Di lunedì 29 marzo 2021) Incredibile gaffe dell’attrice Valeria Fabrizi, nella puntata di ieri di Da noi..a ruota libera, condotta Francesca Fialdini. Ecco le parole della protagonista di Che Dio Ci Aiuti. Le parole di Valeria Fabrizi Lei è una delle attrici più amate del piccolo e grande schermo. Protagonista, tra le altre cose, della fiction di grandissimo successo della Rai, Che Dio Ci Aiuti, nel ruolo di Suor Costanza. Eppure, Valeria Fabrizi, è finita al centro delle critiche social e non solo, per un’incredibile gaffe. Nella giornata di ieri, ospite di Francesca Fialdini negli studi di Da noi…a ruota libera, su Rai Uno, l’attrice ha usato parole che sono state subito condannate dal ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Incredibile gaffe del, nella puntata di ieri di Da noi..a ruota libera, condotta Francesca Fialdini. Ecco le parole della protagonista di Che Dio Ci. Le parole diLei è una delle attrici più amate del piccolo e grande schermo. Protagonista, tra le altre cose, della fiction di grandissimo successo della Rai, Che Dio Ci, nel ruolo di. Eppure,, è finita al centro delle critiche social e non solo, per un’incredibile gaffe. Nella giornata di ieri, ospite di Francesca Fialdini negli studi di Da noi…a ruota libera, su Rai Uno,ha usato parole che sono state subito condannate dal ...

