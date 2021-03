Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 11:10 (Di lunedì 29 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi più di mezza Italia in zona rossa Calabria toscane Val d’Aosta si aggiungono le altre nove regioni jean-luc down a metà aprile una verifica sulle misure restrittive gli enti locali incontro no oggi il governo sul piano vaccinale vertice anche i draghi in proposito abbiamo sentito il commento di Giulio bacosi giurista ex magistrato presidente di democrazia nelle regole governo e regioni Chiama una rapida occhiata al quadro Costituente Dopo l’aggiornamento non del tutto commendevole del 2001 l’articolo 117 della carta il primo gomma comincia con che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ogniinfezione o vincoli ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi più di mezza Italia in zona rossa Calabria toscane Val d’Aosta si aggiungono le altre nove regioni jean-luc down a metà aprile una verifica sulle misure restrittive gli enti locali incontro no oggi il governo sul piano vaccinale vertice anche i draghi in proposito abbiamo sentito il commento di Giulio bacosi giurista ex magistrato presidente di democrazia nelle regole governo e regioni Chiama una rapida occhiata al quadro Costituente Dopo l’aggiornamento non del tutto commendevole del 2001 l’articolo 117 della carta il primo gomma comincia con che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ogniinfezione o vincoli ...

