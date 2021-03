Teramo | ' La vostra parente è morta' | loro preparano il funerale ma era la paziente sbagliata

Advertising

Una famiglia di Bisenti, in provincia di, sarebbe stata avvisata tramite una telefonata dall'ospedale di Giulianova della morte della madre 73enne, ricoverata in uno dei reparti Covid. I parenti hanno dunque organizzato il funerale e ...Da parteci si aspettava un cambio di marcia che non c'è stato. Capirà ch questo cii lascia ... E i due posti mandati aperchè non si trovava nulla a Fermo e nella nostra regione? Questo è ...Una famiglia di Bisenti, in provincia di Teramo, sarebbe stata avvisata tramite una telefonata dall'ospedale di Giulianova della morte della madre 73enne, ricoverata in uno dei reparti Covid. I parent ...In vista della Santa Pasqua il Vescovo di Atri-Teramo, Lorenzo Leuzzi ha inviato una lettera ai giovani della diocesi.