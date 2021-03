Sequestra e violenta per mesi una 21enne, arrestato l’aguzzino a Bari. La vittima: sono incinta (Di lunedì 29 marzo 2021) Ismail Mahmed, cittadino egiziano di 31 anni, regolare sul territorio nazionale, è finito in carcere per sequestro di persona, violenza sessuale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere Leggi su lastampa (Di lunedì 29 marzo 2021) Ismail Mahmed, cittadino egiziano di 31 anni, regolare sul territorio nazionale, è finito in carcere per sequestro di persona, violenza sessuale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere

