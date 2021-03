Scuole in zona rossa: in presenza solo laboratori e alunni con disabilità (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuovi colori e misure restrittive per Pasqua. Le regole in zona rossa per la scuola per ora restano le stesse, tutti a distanza, dopo le vacanze pasquali si tornerà, probabilmente alle regole precedenti, quindi in presenza dalla prima media. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuovi colori e misure restrittive per Pasqua. Le regole inper la scuola per ora restano le stesse, tutti a distanza, dopo le vacanze pasquali si tornerà, probabilmente alle regole precedenti, quindi indalla prima media. L'articolo .

