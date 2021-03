Ronaldo il Fenomeno: “Nella mia testa penso ancora di poter giocare a calcio, ma non ce la faccio” (Di lunedì 29 marzo 2021) Ronaldo il Fenomeno si racconta a Sports Illustrated. Si scusa per il look adottato al Mondiale 2002, vinto dal Brasile grazie alle sue reti. “Molti ricordano ancora il mio look. Davvero orribile! Chiedo scusa a tutte le mamme che hanno visto i figli farsi lo steso taglio di capelli, ma c’era una ragione: prima della sfida con la Turchia subii un infortunio muscolare. Decisi di tagliarmi i capelli e ovviamente i miei compagni mi dissero di togliere quel “disegno”. Quando i giornalisti videro il taglio, si dimenticarono dell’infortunio e parlarono solo di questo. Così togliemmo un po’ di pressione”. Sul suo presente e sulla nostalgia del pallone: “Nella mia testa penso ancora di poter giocare a calcio. Quando vedo un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021)ilsi racconta a Sports Illustrated. Si scusa per il look adottato al Mondiale 2002, vinto dal Brasile grazie alle sue reti. “Molti ricordanoil mio look. Davvero orribile! Chiedo scusa a tutte le mamme che hanno visto i figli farsi lo steso taglio di capelli, ma c’era una ragione: prima della sfida con la Turchia subii un infortunio muscolare. Decisi di tagliarmi i capelli e ovviamente i miei compagni mi dissero di togliere quel “disegno”. Quando i giornalisti videro il taglio, si dimenticarono dell’infortunio e parlarono solo di questo. Così togliemmo un po’ di pressione”. Sul suo presente e sulla nostalgia del pallone: “miadi. Quando vedo un ...

