Partorisce a 57 anni dopo aver perso per tumore la figlia di 13 anni | la storia di Barbara Higgins

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ladiha fatto il giro del mondo. La donna del New Hampshire ha partorito all’età di 57il suo terzogenito Jack grazie alle tecniche di fecondazione assistita. La notizia diventata virale la riporta il Washington Post. Con il marito, il 65enne Kenny Banzhoff, hanno portato a casa il figlio dall’ospedale la scorsa settimana. “Ho paura, ansia, ma sono anche così eccitata” ha raccontato al Post la donna. Il bambino di 2 chili e 30 grammi è nato tramite fecondazione in vitro. La donna in passato aveva avuto già due figlie, Grace e Molly. Ma nel 2013, all’età di 13, Molly è morta per unal cervello. Lo stessoche ha scoperto die anche...

