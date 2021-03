MotoGP | Valentino Rossi dalla padella alla brace Squadra diversa | stessi problemi con la Yamaha

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) Una situazione un po’ “gattopardiana”.si aspettava sicuramente un esordio iridato diverso dal 12° posto sul tracciato di Losail (Qatar). Nella prima uscita stagionale del campionato dila quarta piazza nelle qualifiche aveva un po’ illuso e in gara alcune criticità sono emerse e, purtroppo per il “Dottore”, sono le stesse patite negli ultimi anni. Di cosa parliamo? Gestione delle gomme. Il degrado degli pneumatici non è stato ideale, per usare un eufemismo, esi è trovato a guidare sulle uova dopo pochi giri. Pertanto, il riscontro finale è frutto soprattutto di tale problematica. Il nodo della questione è appurarne le motivazioni perché per unin difficoltà, c’è un Maverick Vinales che vince in maniera trionfale e sempre suha conquistato ...