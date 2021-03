MotoGP, pagelle GP Qatar: Bastianini convince, Vinales impeccabile. Incubo per Rossi e Morbidelli (Di lunedì 29 marzo 2021) Maverick Vinales vince e impressiona nel Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Lo spagnolo doma le Ducati, che apparivano le grandi favorite, mettendo in riga il sorprendente Johann Zarco e il positivissimo Francesco “Pecco” Bagnaia. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle di questo esordio stagionale, che ha messo in mostra grandi prove (anche di alcuni rookie), alcune prestazioni sottotono e diverse bocciature. LE pagelle DEL GRAN PREMIO DEL Qatar 2021 – MotoGP MAVERICK Vinales 10: che vittoria! Lo spagnolo lancia un messaggio importante a Losail. Quest’anno per il titolo c’è anche lui, eccome. Vince con la solita partenza non perfetta, quindi inizia a macinare sorpassi e scappa via. Non poteva iniziare meglio. Ora ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Maverickvince e impressiona nel Gran Premio del, primo appuntamento del Mondiale2021. Lo spagnolo doma le Ducati, che apparivano le grandi favorite, mettendo in riga il sorprendente Johann Zarco e il positivissimo Francesco “Pecco” Bagnaia. Andiamo, quindi, a consegnare ledi questo esordio stagionale, che ha messo in mostra grandi prove (anche di alcuni rookie), alcune prestazioni sottotono e diverse bocciature. LEDEL GRAN PREMIO DEL2021 –MAVERICK10: che vittoria! Lo spagnolo lancia un messaggio importante a Losail. Quest’anno per il titolo c’è anche lui, eccome. Vince con la solita partenza non perfetta, quindi inizia a macinare sorpassi e scappa via. Non poteva iniziare meglio. Ora ...

Advertising

infoitsport : MotoGp Qatar, pagelle: Vinales una gestione da 10, Zarco sorprende, Bagnaia resta da 8. Rossi 5 - infoitsport : MotoGP in Qatar, le pagelle: Mir beffato, Rossi male al debutto in Petronas - infoitsport : MotoGp Qatar 2021: le pagelle di Riccardo Galli. Super Vinales. Valentino? Non c’è - sportface2016 : #MotoGP, le pagelle del #QatarGP: #Vinales super, #Bagnaia è un gladiatore -