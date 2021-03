Macchinari innovativi per studi e imprese del Sud, 132,5 mln dal Ministero: al via il secondo bando (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando “Macchinari innovativi”, a cui Pmi, reti di imprese e professionisti potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni. L’obiettivo è quello di sostenere investimenti innovativi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché la transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La misura è finanziata con 132,5 milioni di euro, una cifra pari a quella già messa a disposizione lo scorso anno dal Ministero con l’apertura del primo sportello del bando. Si tratta di risorse a valere sul ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Ildello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura delsportello del nuovo”, a cui Pmi, reti die professionisti potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni. L’obiettivo è quello di sostenere investimentifinalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché la transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La misura è finanziata con 132,5 milioni di euro, una cifra pari a quella già messa a disposizione lo scorso anno dalcon l’apertura del primo sportello del. Si tratta di risorse a valere sul ...

