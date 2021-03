La casa farmaceutica Servier condannata per omicidio colposo (Di lunedì 29 marzo 2021) “Inganno aggravato” e “omicidi e lesioni non intenzionali”. Sono queste, secondo quanto riportato dal quotidiano Le Monde, le due accuse che, in Francia, hanno travolto il gigante farmaceutico Servier, condannato da un tribunale francese per una pillola molto particolare. Stiamo parlando di una pillola per il diabete e la perdita di peso ritenuta responsabile di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 29 marzo 2021) “Inganno aggravato” e “omicidi e lesioni non intenzionali”. Sono queste, secondo quanto riportato dal quotidiano Le Monde, le due accuse che, in Francia, hanno travolto il gigante farmaceutico, condannato da un tribunale francese per una pillola molto particolare. Stiamo parlando di una pillola per il diabete e la perdita di peso ritenuta responsabile di InsideOver.

Advertising

Corriere : Casa farmaceutica condannata per il farmaco antifame: omicidio plurimo colposo, oltre 2... - TgLa7 : Il #vaccino Covid-19 di #AstraZeneca è efficace al 76% contro i casi sintomatici della malattia: lo ha reso noto la… - bisagnino : Casa farmaceutica francese condannata per omicidio colposo per farmaco contro diabete - Italia_Notizie : Farmaco antifame, laboratorio condannato in Francia: «Omicidio plurimo colposo» - elonmaschera : Francia, casa farmaceutica condannata per il farmaco antifame Mediator: «Omicidio plurimo colposo, oltre 2 mila mor… -