Inter, Handanovic è tornato: visite e individuale dopo il Covid (Di lunedì 29 marzo 2021) MILANO - Ripresa degli allenamenti per l' Inter , tornata al lavoro dopo le due giornate di riposo concesse dal tecnico nerazzurro Conte : la squadra ha svolto il primo allenamento settimanale in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 marzo 2021) MILANO - Ripresa degli allenamenti per l', tornata al lavorole due giornate di riposo concesse dal tecnico nerazzurro Conte : la squadra ha svolto il primo allenamento settimanale in ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Buona notizia per l’Inter. Handanovic negativo @SkySport #Inter #handanovic - SkySport : ULTIM'ORA INTER HANDANOVIC GUARITO DAL COVID-19 Il portiere torna a disposizione di Conte LE NEWS ?… - FcInterNewsit : GdS - Handanovic, oggi l'idoneità sportiva. Poi il ritorno ad Appiano con in testa Bologna-Inter - SimoneTogna : QUI APPIANO, #inter: #Handanovic (possibile) titolare, chances (forse) anche per #Ranocchia e #Gagliardini. Domani… - sportli26181512 : Inter, Handanovic è tornato: visite e individuale dopo il Covid: Il portiere ad Appiano in vista del rientro in gru… -