“Il virus di COVID-19? Impossibile eliminarlo”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia spiega quando dovremo convivere ancora con il Corona. Ma anche perché abbiamo gli strumenti per farcela “Parliamoci chiaro: ormai èeliminare il” della-19, che “si è talmente radicato. Siamo riusciti finora a eliminare con il vaccino un solo patogeno, il vaiolo, e siamo quasi al limite per eliminare la polio, ma ci sono voluti decenni e decenni di vaccinazioni. Quindi non è realistico pensare che questolo eliminiamo”, ha spiegato ad ‘Agorà‘ su Rai3 Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino. Se non riusciremo a eliminare ...

La Repubblica

'Parliamoci chiaro: ormai è impossibile eliminare il' della- 19, che 'si è talmente radicato. Siamo riusciti finora a eliminare con il vaccino un solo patogeno, il vaiolo, e siamo quasi ......della Sanità' che dicono come 'attualmente non ci sia nessun farmaco che prevenga o curi il'. ...ha però assicurato come continuerà a pubblicare il suo rapporto settimanale sul contrasto al-...''L'allarme sociale della pandemia è legato al numero dei morti, dobbiamo riuscire a diminuire la letalità per riportare questa malattia in un perimetro accettabile'', sottolinea il virologo Andrea Cr ...In testa ci sono le case di riposo con 2.700 dipendenti non immunizzati. Settecento i “rifiuti” al policlinico San Matteo ...