EURO 2020, tifosi all'Olimpico: «Solo simbolicamente» (Di lunedì 29 marzo 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato la possibilità di riaprire lo stadio Olimpico ai tifosi durante EURO 2020: le sue parole Il virologo Fabrizio Pregliasco ha commentato la possibilità di riaprire lo stadio Olimpico ai tifosi durante EURO 2020. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1. «Ci potrà essere una piccola percentuale, simbolica, nulla di più. Non abbiamo ancora una proiezione numerica sufficiente per sapere quali saranno i numeri dei contagi a giugno. Ci potrà essere una piccola percentuale, simbolica, nulla di più. Al momento non mi sembra proprio il caso».

