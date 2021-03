Enrico Vaime morto, addio all’autore che dettava le battute a Chiari e Villaggio e duettava con Costanzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Enrico Vaime o della risata degli italiani. È morto a Roma ad 85 anni il celebre autore televisivo, teatrale, radiofonico, perfino cinematografico, del secondo Novecento, colui che andava a braccetto con Luciano Bianciardi, dettava le battute a Walter Chiari e Paolo Villaggio, duettava con Maurizio Costanzo, lanciava un imitatore timido e segaligno come Fabio Fazio. Vaime ci avrebbe trovato sicuramente una battuta tranchant, un aforisma flaianesco, ma a definirlo autore poliedrico e instancabile non gli si sarebbe fatto torto alcuno. E ancora: per inquadrare questo signore qui, uno di quegli uomini arguti e brillanti che aveva vissuto il boom del primo dopoguerra, che aveva costruito le basi dello spettacolo e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021)o della risata degli italiani. Èa Roma ad 85 anni il celebre autore televisivo, teatrale, radiofonico, perfino cinematografico, del secondo Novecento, colui che andava a braccetto con Luciano Bianciardi,lea Waltere Paolocon Maurizio, lanciava un imitatore timido e segaligno come Fabio Fazio.ci avrebbe trovato sicuramente una battuta tranchant, un aforisma flaianesco, ma a definirlo autore poliedrico e instancabile non gli si sarebbe fatto torto alcuno. E ancora: per inquadrare questo signore qui, uno di quegli uomini arguti e brillanti che aveva vissuto il boom del primo dopoguerra, che aveva costruito le basi dello spettacolo e della ...

Advertising

Corriere : È morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della tv e della radio italiana - Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - chetempochefa : 'Per me è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per… - FedericaCandid0 : RT @rtl1025: ?? E' morto oggi al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Vaime. Considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi, a… - bianchi_amedeo : È morto Enrico Vaime, grande autore per radio e televisione #EnricoVaime #Vaime -