Enrico Vaime morto, addio al grande padre dell’intrattenimento per radio, tv e teatro (Di lunedì 29 marzo 2021) La radio, la tv e il teatro piangono Enrico Vaime. Con la sua morte se ne va uno dei più brillanti padri dell’intrattenimento e del varietà in Italia. Con Italo Terzoli, con il quale ha costituito la ditta artistica Terzoli & Vaime, è stato uno dei più prolifici autori di teatro e di varietà radiofonico e televisivo fra gli anni Sessanta e Settanta. La sua produzione è sconfinata e include decine di titoli di grande successo e popolarità. Considerato un maestro dalle successive generazioni di autori, Vaime si è sempre distinto per l’intelligente ironia e il garbato umorismo. Nato a Perugia il 19 gennaio 1936, entrò in Rai nel 1960 vincendo un concorso. È morto al Policlinico Gemelli di Roma. Ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) La, la tv e ilpiangono. Con la sua morte se ne va uno dei più brillanti padrie del varietà in Italia. Con Italo Terzoli, con il quale ha costituito la ditta artistica Terzoli &, è stato uno dei più prolifici autori die di varietàfonico e televisivo fra gli anni Sessanta e Settanta. La sua produzione è sconfinata e include decine di titoli disuccesso e popolarità. Considerato un maestro dalle successive generazioni di autori,si è sempre distinto per l’intelligente ironia e il garbato umorismo. Nato a Perugia il 19 gennaio 1936, entrò in Rai nel 1960 vincendo un concorso. Èal Policlinico Gemelli di Roma. Ha ...

Advertising

Corriere : È morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della tv e della radio italiana - Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - chetempochefa : 'Per me è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per… - boninisimone : RT @andreavianel: Enrico Vaime, vedi alla voce 'genio'. Mi mancherai, Maestro - VivaVasta : RT @GabryContessa: è morto enrico vaime e mi dispiace come fosse uno dei miei nonni. lui e flaiano sono stati i miei compagni dell'adolesce… -