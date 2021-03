“Engie Planet Ambassador”, 10 atleti uniti per pesare meno sul pianeta (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dallo sciatore Christof Innerhofer ad Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea. Dal capitano della Nazionale di basket Gigi Datome ad Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica. Gli atleti che costituiscono la squadra degli “Engie Planet Ambassador”, esprimono il posizionamento di Engie “Più Siamo, meno Pesiamo” attraverso un impegno collettivo per la riduzione delle emissioni di CO2.“Campioni sportivi che vivono e allenano il proprio talento nel rispetto e in difesa del nostro pianeta – afferma Laura Masi, Direttore Marketing, Communication & PR di Engie Italia -, gli Engie Planet Ambassador sono autentici portavoce di scelte di impegno concreto per contrastare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dallo sciatore Christof Innerhofer ad Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea. Dal capitano della Nazionale di basket Gigi Datome ad Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica. Gliche costituiscono la squadra degli “”, esprimono il posizionamento di“Più Siamo,Pesiamo” attraverso un impegno collettivo per la riduzione delle emissioni di CO2.“Campioni sportivi che vivono e allenano il proprio talento nel rispetto e in difesa del nostro– afferma Laura Masi, Direttore Marketing, Communication & PR diItalia -, glisono autentici portavoce di scelte di impegno concreto per contrastare il ...

