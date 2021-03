‘Drag Me Up’, da Roma parte primo Queer Art Festival italiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – Prende il via da mercoledi’ 31 marzo, in contemporanea con la Giornata Internazionale della Visibilita’ Transgender, la prima edizione di ‘Drag me up-Queer Art Festival’, il progetto promosso da Roma Culture vincitore dell’avviso pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, curato dal Dipartimento Attivita’ Culturali e realizzato in collaborazione con Siae. Il Festival Drag Me Up si svolgera’ in streaming fino a venerdi’ 30 aprile, guidato dalla compagnia Ondadurto Teatro, affiancata dalla collaborazione artistica delle Drag Queen HoliDolores e del duo Karma B. “Drag Me Up (https://dragmeup.it)- chiarisce una nota stampa- mette al centro della scena contemporanea il mondo Queer, irrompendo con tutta la sua forza e valenza espressiva, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 marzo 2021)– Prende il via da mercoledi’ 31 marzo, in contemporanea con la Giornata Internazionale della Visibilita’ Transgender, la prima edizione dime up-Art’, il progetto promosso daCulture vincitore dell’avviso pubblico Contemporaneamente2020-2021-2022, curato dal Dipartimento Attivita’ Culturali e realizzato in collaborazione con Siae. IlDrag Me Up si svolgera’ in streaming fino a venerdi’ 30 aprile, guidato dalla compagnia Ondadurto Teatro, affiancata dalla collaborazione artistica delle Drag Queen HoliDolores e del duo Karma B. “Drag Me Up (https://dragmeup.it)- chiarisce una nota stampa- mette al centro della scena contemporanea il mondo, irrompendo con tutta la sua forza e valenza espressiva, ...

