Diritti tv a Dazn | tapiro d’oro a Caressa | “I tifosi vedranno di più Diletta Leotta”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Dazn

Dopo il danno, anche la beffa.si è aggiudicata idella Serie A per i prossimi tre anni, dal 2021 al 2024, battendo la storica concorrenza di Sky : si tratta di una svolta storica per il calcio italiano, che per la ...Commenta per primo Lo scorso 26 marzosi è aggiudicata iper trasmettere la Serie A battendo Sky . Si tratta di un evento storico che potrebbe mettere in seria difficoltà l'offerta della piattaforma satellitare, offerta che è ...C'è molto interesse da parte dei tifosi di calcio sul futuro degli abbonamenti relativi al calcio con Tim-Dazn che si sono aggiudicati i diritti televisivi del prossimo triennio. Secondo quanto ha ...Oggi secondo round per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A. Sul piatto ci sono tre partite, ed in gioco c'è Sky.