Covid, Draghi: "Occorre ridare speranza all'Italia, pensa a programmare le riaperture" (Di lunedì 29 marzo 2021) "Occorre ridare speranza al Paese, pensando a programmare e alle riaperture". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi nell'incontro con le Regioni sui vaccini.

