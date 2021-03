Ci vorrebbe un partito verde anche da noi. Poi ci penso e… cambio idea (Di lunedì 29 marzo 2021) Nessun partito italiano con un minimo di seguito mette l’ambiente in primo piano. Non c’è un partito verde, nel nostro paese. Il New Green Deal e la transizione ecologica sono obiettivi strategici perché molti paesi hanno espresso rappresentanti sensibili ai problemi ambientali. Noi no. Noi stiamo facendo la transizione ecologica senza l’ecologia, confidando esclusivamente nelle tecnologie, senza investire in conoscenza e salvaguardia dell’ambiente, se non indirettamente. Nelle linee guida europee la biodiversità e gli ecosistemi sono trasversali a tutte le misure, nelle nostre proposte… non ci sono. Il che espone il nostro piano a rischio di bocciatura. D’altronde i rappresentanti che abbiamo votato fanno le scelte, e se non hanno sensibilità e competenza in campo ambientale, è ovvio che il risultato sia questo: si fa la transizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Nessunitaliano con un minimo di seguito mette l’ambiente in primo piano. Non c’è un, nel nostro paese. Il New Green Deal e la transizione ecologica sono obiettivi strategici perché molti paesi hanno espresso rappresentanti sensibili ai problemi ambientali. Noi no. Noi stiamo facendo la transizione ecologica senza l’ecologia, confidando esclusivamente nelle tecnologie, senza investire in conoscenza e salvaguardia dell’ambiente, se non indirettamente. Nelle linee guida europee la biodiversità e gli ecosistemi sono trasversali a tutte le misure, nelle nostre proposte… non ci sono. Il che espone il nostro piano a rischio di bocciatura. D’altronde i rappresentanti che abbiamo votato fanno le scelte, e se non hanno sensibilità e competenza in campo ambientale, è ovvio che il risultato sia questo: si fa la transizione ...

