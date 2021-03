Castagne punge Gasperini | “Si arrabbia troppo facilmente Con il suo metodo non ho mai potuto dare il 100%”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 29 marzo 2021) Timothytorna a parlare dell'Atalanta.Si toglie qualche sassolino dalla scarpa e lo fa durante un'intervista concessa ai microfoni di "Sport Footmagazine", l'ex difensore nerazzurro Timothy, oggi in forza al Leicester. A finire in particolar modo nel mirino del calciatore belga classe '95, è il tecnico della Dea Gian Piero, con cui il difensore non sarebbe mai riuscito a trovare la propria dimensione."Laggiù, quando perdi palla, non mancano di fartelo notare. E a me non mai piaciuto essere rimproverato. Qui è più tranquillo, se perdi qualcosa, t'incoraggiano, ti dicono di pensare all'azione successiva. Brendan Rodgers è una persona molto più calma al riguardo. Con lui abbiamo conversazioni, ascolta la nostra opinione, possiamo discutere. Questo è unche si adatta meglio al mio ...