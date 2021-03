Canale di Suez | si sblocca la situazione | la Ever Given ora galleggia

(Di lunedì 29 marzo 2021) Laè in miglioramento È in netto miglioramento laneldidove da giorni (da martedì scorso) è bloccata la nave cargoche ha fermato la navigazione e creato anche problemi per il commercio di tutto il mondo. L’enorme imbarcazione, però, questa mattina dopo essere stata orientata nella giusta direzione, ha iniziato a muoversi e oracosa che è stata favorita anche dall’innalzamento della marea. Le successive manovre riprenderanno quando l’acqua si innalzerà ulteriormente. Su Twitter una delle società di fornitura di servizi per il, la Leth Agencies ha spiegato: “Le prospettive di un pienomento dellasembrano ...

La nave Ever Given è tornata a bloccare ildi. La portacontainer, dopo un tentativo di disincagliarla, si è messa nuovamente in diagonale. Lo riferiscono i siti che monitorano il traffico marittimo. Poco prima la Smit Salvage, ...La nave portacontainer Ever Given , che con i suoi 400 metri ha fermato il traffico mondiale di merci , è stata 'liberata' e dopo sei giorni neldiè ripresa la navigazione. L'enorme ...(ANSA) - IL CAIRO, 29 MAR - La nave Ever Given è stata liberata. Il traffico nel canale di Suez riprende. Lo ha reso noto l'autorità che controlla il canale. "In diretta: riuscita degli sforzi di ...Gli ingegneri hanno fatto tornare parzialmente a galla la nave Ever Given che da martedì blocca il canale di Suez, dopo essersi incagliata. I rimorchiatori ...