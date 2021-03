Violenta esplosione vicino alla cattedrale cattolica di Makassar in Indonesia. «Trovati resti umani»

(Di domenica 28 marzo 2021) Una grandesi è verificata oggidi, in. Lo riportano i media locali, citando un sacerdote che parla di un attentatore suicida. L'ipotesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenta esplosione

leggo.it

La polizia indonesiana sospetta che l'esplosione nella cattedrale cattolica di Makassar sia stata causata da una bomba. 'C'è stata un'esplosione e sospettiamo si sia trattato di una bomba', ha detto un portavoce. Una violenta esplosione si è verificata nei pressi della cattedrale cattolica di Makassar, in Indonesia. Lo riportano i media locali, citando un sacerdote che parla di un attentatore suicida.