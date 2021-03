Uomini e Donne anticipazioni | trono finito per Samantha? I corteggiatori hanno lasciato il programma

Leggi su solonotizie24

(Di domenica 28 marzo 2021) Continuano i colpi di scena a. Nella puntata registrata il 27 marzo, ci sono stati molti risvolti interessanti.ad un bivio, la tronista non molla In questi giorni si era vociferato di un probabile abbandono della nuova tronistaCurcio. La bella campana sta infatti portando avanti un percorso abbastanza travagliato, fatto di incertezze e abbandoni. Ultimamente hala trasmissione il suo corteggiatore Roberto. L’ingegnere, seppur interessato a lei, ha dichiarato di avvertire troppo pesantezza nella conoscenza e di non sopportare l’atteggiamento della 30enne, che a suo dire, considerate le poche volte in cui si sono visti, sarebbe stato sin troppo esigente. Ma a lasciare la trasmissione è stato anche il cavaliere Gero Natale: ...