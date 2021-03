Prandelli smentisce le ricostruzioni social: “Qualcuno non ha capito il mio gesto” (Di domenica 28 marzo 2021) Prandelli è ritornato sulle sue dimissioni: “Il limite è stato oltrepassato. Credete alla verità”. FIRENZE – Cesare Prandelli è ritornato sulle sue dimissioni ed ha risposto alle ricostruzioni fatte sui social. “Sono passati alcuni giorni da una mia decisione molto sofferta – si legge in una nuova lettera, riportata dal Corriere della Sera – e mi accorgo che probabilmente Qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto“. “Il limite è stato oltrepassato” Duro il commento dell’ormai ex tecnico della Fiorentina alle ultime notizie uscite sui social. “A non capire è stata una minoranza – ha continuato Prandelli – ma non per questo meno importante. Persone che stanno riempiendo i canali social di nefandezze e di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021)è ritornato sulle sue dimissioni: “Il limite è stato oltrepassato. Credete alla verità”. FIRENZE – Cesareè ritornato sulle sue dimissioni ed ha risposto allefatte sui. “Sono passati alcuni giorni da una mia decisione molto sofferta – si legge in una nuova lettera, riportata dal Corriere della Sera – e mi accorgo che probabilmentenon hail vero senso del mio“. “Il limite è stato oltrepassato” Duro il commento dell’ormai ex tecnico della Fiorentina alle ultime notizie uscite sui. “A non capire è stata una minoranza – ha continuato– ma non per questo meno importante. Persone che stanno riempiendo i canalidi nefandezze e di ...

