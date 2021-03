Papa Francesco: Un’altra settimana Settimana Santa in pandemia, siamo provati (Di domenica 28 marzo 2021) Con la celebrazione della Domenica delle Palme, «siamo entrati nella Settimana Santa. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della pandemia. L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'anno siamo più provati. E la crisi economica è diventata pesante», ha detto il Papa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 marzo 2021) Con la celebrazione della Domenica delle Palme, «entrati nella. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della. L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'annopiù. E la crisi economica è diventata pesante», ha detto ilL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

chetempochefa : Esattamente il #27marzo di un anno fa Papa Francesco, in una piazza San Pietro completamente deserta, da solo prega… - Pontifex_it : Dio è con noi in ogni ferita, in ogni paura: nessun male, nessun peccato ha l’ultima parola. Dio vince, ma la palma… - vaticannews_it : #27marzo #PapaFrancesco ha partecipato all’apertura dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del… - petruccibetta : RT @RaiNews: È cominciata, dopo la benedizione dei rami di ulivi e la processione, nella Basilica di San Pietro la messa per la Domenica de… - 80Ciaccarini : RT @ClarisseLeivi: Dio vince, ma la #palma della vittoria passa per il legno della croce. (Papa Francesco) #domenicadellepalme https://t.co… -