Myanmar | l' esercito avverte | ' siamo autorizzati a sparare alla testa'

L'esercito di #Myanmar ha compiuto un'orrenda strage, uccidendo almeno 91 persone tra cui un bambino di cinque anni - Decine di manifestanti uccisi dall'esercito, tra loro una bimba di 5 anni - Myanmar, il giorno della vergogna. L'esercito festeggia con una carneficina - Russia Cina Bangladesh India Laos Pakistan Thailandia Questi sono gli 8 Paesi che hanno inviato rappresentanze… - #Myanmar #MyanmarPoliceBrutality #MyanmarMilitaryCoup La minaccia nell' 'avvertimento' dei dittatori birmani «P…

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar esercito

E così hanno fatto nel giorno più sanguinoso dal colpo di stato. 114 morti, tra loro anche bambini. La violenza non si ferma, mentre il resto del mondo sta a ...... in cui l'ha destituito il governo democraticamente eletto e guidato da Aung San Suu Kyi (... " Questa 76esima Giornata delle forze armate delresterà scolpita come giornata di terrore e ...L'ambasciata Usa in Birmania ha condannato l'esercito per l'uccisione di civili ... La delegazione dell'UE in Myanmar ha detto che quello di ieri rimarrà un sabato inciso per sempre come un giorno di ...Le proteste di ieri sono coincise con una parata dell'esercito nel corso della quale il comandante ... Secondo la rappresentanza dell'Unione europea in Myanmar, la Giornata delle forze armate di ieri ...