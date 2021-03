Masters 1000 Miami 2021, Fognini subito fuori all’esordio: Korda passa in rimonta (Di domenica 28 marzo 2021) subito eliminato Fabio Fognini nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2021. L’azzurro, all’esordio nel torneo del cemento americano, viene battuto da Sebastian Korda in tre set e in rimonta col punteggio di 1-6 6-4 6-2. Brutto ko per il trentaquattrenne italiano, che saluta anzitempo la rassegna al termine di una prestazione che sembrava essere iniziata col piede giusto visto il primo set dominato. Poi tante difficoltà al servizio per il taggiasco, che si spegne alla distanza andando incontro alla sconfitta contro il doppiamente figlio d’arte, visto che il padre Petr Korda ha vinto gli Australian Open e la madre Regina Rajchrtová era anche lei una tennista. Aveva iniziato molto bene il ligure, capace di travolgere ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021)eliminato Fabionel secondo turno deldi. L’azzurro,nel torneo del cemento americano, viene battuto da Sebastianin tre set e incol punteggio di 1-6 6-4 6-2. Brutto ko per il trentaquattrenne italiano, che saluta anzitempo la rassegna al termine di una prestazione che sembrava essere iniziata col piede giusto visto il primo set dominato. Poi tante difficoltà al servizio per il taggiasco, che si spegne alla distanza andando incontro alla sconfitta contro il doppiamente figlio d’arte, visto che il padre Petrha vinto gli Australian Open e la madre Regina Rajchrtová era anche lei una tennista. Aveva iniziato molto bene il ligure, capace di travolgere ...

Miami Open: Fognini subito out

Entrato direttamente al secondo turno del Miami Open, Fabio Fognini esce subito dal primo torneo Atp Masters 1000 della stagione. Il 34enne di Arma di Taggia, n.17 del ranking e 10 del seeding, è stato eliminato dopo tre set dal 20enne statunitense 'figlio d'arte' Sebastian Korda, n.87 Atp: 1 - 6 6 - 4 6 - 2.

